Стало известно, когда пройдет прощание с Глебом Панфиловым Прощание с Панфиловым состоится на Новодевичьем кладбище в Москве 30 августа

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Глеб Панфилов

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым состоится 30 августа в Москве на Новодевичьем кладбище. Он будет похоронен рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой, рассказал РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Он добавил, что о времени прощания с кинодеятелем сообщат позже.

Прощание с Глебом Анатольевичем однозначно будет в среду и однозначно на Новодевичьем кладбище, — сказал Варшавер.

Ранее Варшавер заявил, что Панфилов был уникальным товарищем и режиссером. По его словам, кинодеятель раскрыл талант Чуриковой.

О смерти 89-летнего Панфилова, вызванной заболеванием, стало известно 26 августа.

Ранее сообщалось, что причиной смерти режиссера мог стать повторный инсульт. Врачи пытались спасти его жизнь больше часа.

В мае 2023 года Панфилова уже госпитализировали с таким диагнозом. В августе Варшавер заявил, что режиссер чувствует себя плохо, но его состояние назвал удовлетворительным.

Панфилов был призером множества международных кинофестивалей. Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РСФСР являлся офицером французского ордена искусств и литературы, а также кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.