Стало известно, когда откроется ТЦ «Времена года» после прорыва трубы ТЦ «Времена года», закрытый после гибели четверых человек, откроется 2 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники экстренных служб около ТЦ «Времена года»

Открытие торгового центра «Времена года» в Москве перенесено на 2 августа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу молла. ТЦ был закрыт после того, как там в результате прорыва трубы погибли четыре женщины.

2 августа уже в полной мере заработает, — сообщили в пресс-службе ТЦ.

«Известия» отмечают, что сейчас возле здания ТЦ дежурят охранники и не пускают внутрь посторонних. Ранее сообщалось, что 31 июля молл вернется к работе.

Ранее МЧС подтвердило, что причиной аварии 22 июля стал прорыв внутреннего теплопровода в служебном помещении, где расположен узел водоснабжения. Все погибшие — приезжие из стран СНГ, причиной смерти стали сильнейшие ожоги и болевой шок. Еще девять сотрудников госпитализированы с ожогами разной степени. Известно, что администрация отправила уборщиц убирать воду ведрами и обычными швабрами.

24 июля в Москве задержали главного инженера торгового центра. По факту ЧП в ТЦ было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в ТЦ «Времена года» в первые минуты после прорыва трубы с кипятком. На кадрах запечатлели, как во время затопления сотрудницы кафе спасались, забираясь на столы и стулья, женщины кричали от ужаса, звонили коллегам, звали на помощь.