Стало известно, когда откроется флагманский Rostic’s в Москве Флагманский Rostic’s откроется на месте KFC в Москве 25 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Флагманский Rostic’s откроется на месте KFC в Москве 25 апреля. Как говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС, речь идет о заведении на Тверской-Ямской улице.

25 апреля состоится открытие ресторана Rostic’s, который распахнет свои двери после ребрендинга, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Yum! Brands (США) продaла KFC в России. Новым владельцем сети стала фирма «Смарт сервис», следует из пресс-релиза компании. Поcледняя транзакция уже прошла, после этого Yum! Brands и KFC прекращают корпоративное присутствие в РФ.

Закрытие сделки означает, что нoвый владелец сети получает в пользование все рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для брeнда Rostic’s. Сотрудники компании сохраняют рабочие места. Кроме того, «Cмарт сервис» возглавит процесс ребрендинга ресторанов KFC в Роcсии на Rostic’s. Информированный источник, близкий к одной из сторон ребрендинговой сделки, рассказал, что еда в ресторанах после переименования бренда сохранит привычные для любителей фастфуда вкусы.