Стало известно, когда Москву накроет снегопад Синоптик Позднякова предупредила москвичей о снегопаде в пятницу и субботу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу, 27 октября, в Москве ожидаются осадки в виде снега, а в субботу утром в столице может образоваться первый снежный покров, сообщила NEWS.ru синоптик, ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, в пятницу и субботу дневная температура воздуха будет около нуля, ночью прогнозируются небольшие отрицательные значения.

В пятницу, 27 октября, в Москве уже будут осадки в виде снега. Не исключено, что в субботу утром сформируется временный снежный покров. Но сказать, сколько снега выпадет именно в Москве, сложно. Будем уточнять ближе к субботе, — сказала Позднякова.

Ранее синоптик рассказала, что сильный туман в Москве будет наблюдаться до 14:00. Во второй половине дня 23 октября ожидаются дожди.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей центральной части России ожидают сильные снегопады, которые принесет скандинавский антициклон, По его словам, столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься ниже нуля, что соответствует метеорологической зиме. Тишковец подчеркнул, что такая погода станет настоящим испытанием для автомобилистов и авиации.