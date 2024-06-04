Стало известно, когда ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии РИАН: ЧОП «Крокус профи» потеряло лицензию через месяц после теракта в ТРЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в «Крокус Сити Холле», где погибли 145 человек, выяснило РИА Новости на основе баз открытых данных. Уточняется, что налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве документа 24 апреля.

Последние сведения о предоставлении лицензии были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. Согласно информации системы «БИР-Аналитик», в настоящее время у ЧОП «Крокус профи» ее нет. При этом в «Крокусе» все еще работают охранники, однако в какой организации они работают — неясно, поскольку на их форме отсутствуют опознавательные элементы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл». Их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Претензии связаны с тем, что пожарные выходы в концертном зале могли быть закрыты и многие зрители не имели возможности покинуть здание. Сгорели или задохнулись от угарного газа в различных помещениях около 80 человек. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде, так как следователи не уверены в их виновности.

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла» еще не принято, информировала до этого пресс-служба компании «Ингосстрах». В компании подчеркнули, что расследование продолжается, необходимо получить полный комплект документов от госорганов.