Стало известно, когда аномальная жара покинет Москву Синоптик Вильфанд: жара в Москве отступит к 6 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальная жара в Москве отступит к субботе, 6 июля, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что в пятницу, 5 июля, температура еще будет высокой и дойдет до 30–32 градусов тепла. В выходные, как уточнил эксперт, ожидается значительное понижение: температура воздуха составит 25 градусов тепла.

В первой половине пятничного дня, 5 июля, температура еще будет высокой, она будет доходить до 30–32 градусов. К вечеру будет понижение температуры и в субботу значительное понижение до 25 градусов. Температура понизится, но все равно будет выше нормы на два градуса, — поделился Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что пик жары настигнет Москву 3 июля. Он подчеркнул, что в середине следующей недели ожидается до 35 градусов тепла. По его словам, это сильная и опасная жара, которая представляет вред для людей.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин напомнил россиянам, что при температуре 28,5 градуса в помещении рабочий день должен быть сокращен на один час. По словам эксперта, если же температура в офисе достигла 29 градусов, сотрудник имеет право уйти на два часа раньше. Он отметил, что при 30-градусной жаре в помещении рабочий день может быть короче на четыре часа.