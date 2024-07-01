Стало известно, какой срок потребовал для Гордона прокурор Прокурор потребовал для Гордона 14 лет в российской тюрьме

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Дмитрий Гордон

Прокурор потребовал заочно приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 14 годам колонии за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ, передает ТАСС. Заочное судебное разбирательство над фигурантом проходит во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

Прошу суд назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным, — сказала представительница стороны обвинения.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении известного украинского журналиста возбудили из-за его призывов убить президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. По версии гособвинения, Гордон, выражающий недовольство по отношению к нынешнему президенту России и критически оценивающий СВО, призвал на своем канале на YouTube к устранению российского лидера. Также он призывал к началу гражданской войны в России и к убийству президента Белоруссии.

В 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Тогда же, в середине июля, Гордон был объявлен в розыск в первый раз. Пресс-служба суда пояснила, что дело бывшего депутата Киевского горсовета проходит по трем статьям, в том числе «Распространение фейков о Вооруженных силах РФ» и «Экстремизм». Это случилось после того, как журналист в эфире украинского ТВ обратился к президенту США Джо Байдену, предложив ему сбросить ядерную бомбу на Россию.