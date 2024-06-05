Стало известно, какое наказание получили диверсанты за шантаж школьников Суд назначил от 17 до 22 лет колонии диверсантам, шантажировавших школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диверсанты Кирилл Горьков и Евгений Заичкин получили от 17 до 22 лет колонии за принуждение школьников поджечь релейные шкафы на киевском направлении Московской железной дороги по решению Западного окружного военного суда, информирует ТАСС. По данным агентства, первому грозит штраф в размере 200 тысяч рублей, а второму — 250 тысяч рублей.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Горькову 22 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима <...>. Заичкину окончательно назначить 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — гласит приговор судьи.

Согласно решению суда, первые пять лет Горьков должен провести в тюрьме. Остальной срок он отбудет в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остаток срока также в колонии строгого режима. Военный суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны РЖД. С Горькова взыскали около 320 тысяч рублей. Подобное уголовное дело было рассмотрено в России впервые.

Сотрудники МВД и ФСБ РФ ранее задержали трех 16-летних подростков в Кемеровской области в связи с поджогом релейного шкафа на Западно-Сибирской железной дороге. В пресс-службе УТ МВД России по СФО отметили, что они совершили преступление за обещанные незнакомцем 60 тысяч рублей.