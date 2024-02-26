Стало известно, какая погода ждет москвичей в понедельник Гидрометцентр: облачная погода и гололедица ожидаются в понедельник в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Облачная погода и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, 26 февраля, следует из сообщения на сайте Гидрометцентра России. Согласно данным синоптиков, будет преимущественно без осадков. Вместе с тем москвичей предупредили о гололедице.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне от нуля до плюс 2 градусов, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 4 градусов ниже нулевой отметки.

По данным Гидрометцентра, ветер будет южным, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется близ показателя в 758 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в Москве до 10:00 объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Также сообщается о «желтом» уровне погодной опасности из-за порывов ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду, и гололеда — он актуален до 21:00.

В то же время в Подмосковье температура днем будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночные часы нижний порог может достичь минус 7 градусов.

Вечером 25 февраля жителей столичного региона застал ледяной дождь. По информации столичного главка МЧС России, он продлится до утра понедельника. В ведомстве предупреждали водителей и пешеходов о гололеде.