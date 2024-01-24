Стало известно, как выглядит среднестатистический преступник в Москве Прокуратура: чаще всего преступления в Москве совершают приезжие граждане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще всего преступления в Москве совершают приезжие из других регионов без постоянной работы, сообщила ТАСС столичная прокуратура. По ее данным, средний возраст злоумышленников — от 30 до 49 лет.

На территории Москвы за 12 месяцев 2023 года выявлено 33 123 лица, совершивших преступления. Из них более половины (55,8%) не жители столицы, — уточнили в прокуратуре.

По статистике, мужчины в четыре раза чаще совершают преступления, чем женщины. Так, среди установленных правонарушителей 83,2% — мужчины, а 16,8% — женщины. Также больше всего преступают закон граждане со средним, общим или профессиональным образованием (71,5%). Доля преступников с высшим образованием составила 22,8%, а с начальным — 0,7%.

Ранее в Москве 75-летняя местная жительница лишилась из-за мошенников всех сбережений и квартиры. Общий ущерб от действий аферистов превысил 15 млн рублей.

По данным правоохранителей, потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Для убедительности он назвал свой личный номер, а также номер служебного удостоверения. Он сообщил, что на женщину оформлен кредит. Женщина ответила, что не брала денежный заем, на это злоумышленник заявил, что ситуация требует немедленного разбирательства, так как она рискует потерять деньги и имущество. Аферист пояснил, что с ней скоро свяжется представитель банка. Через некоторое время потерпевшей позвонил «сотрудник финорганизации», который попросил перевести все деньги на «безопасный счет».