Стало известно, как Вечный огонь в Москве готовят к 23 Февраля Мэр Москвы Собянин: в преддверии 23 Февраля провели профилактику Вечного огня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгаз в преддверии 23 Февраля провел профилактику Вечного огня, сообщает «Москва 24» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, такие мероприятия проходят каждый месяц, а также дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Как напомнил Собянин, Вечный огонь зажгли в Александровском саду в 1967 году. С тех пор ответственность за его работу несут сотрудники Мосгаза. Мэр Москвы добавил, что за состоянием памятников следят не только в столице, но и в других регионах России. Так, в Донецке энергетики и газовщики привели в порядок четыре мемориальных комплекса и вновь зажгли там Вечный огонь.

Ранее стало известно, что коню на горельефе «Парад Победы» в Москве восстановят голову, которую ранее отпилили вандалы. Специалисты вышли на связь с автором монумента и обсудили дальнейшие вопросы по восстановлению. На горельефе изображен маршал Константин Рокоссовский, принимающий участие в Параде Победы в 1945 году.

До этого замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила продлить федеральную программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Как рассказала депутат, проект стал подлинным символом признательности и уважения к людям, отдавшим свою жизнь за Родину.