Стало известно, как в Москве решили вопрос с курьерами Заммэра Ликсутов: в Москве появится единый стандарт работы курьеров

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Работа курьерских сервисов в Москве будет осуществляться по единому стандарту, что позволит повысить безопасность клиентов и улучшить условия труда, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова заместителя мэра столицы Максима Ликсутова. Отмечается, что крупные игроки курьерского рынка дали свое предварительное согласие.

Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной, — пояснил он.

По словам Ликсутова, количество курьеров в Москве превышает 100 тысяч человек, передвигающихся на самокатах и велосипедах, каждый день они выполняют до 500 тысяч заказов. Такая ситуация благоприятно сказывается на дорожной обстановке в городе, поскольку такой транспорт снижает количество личных авто. Издание также отмечает, что каждый курьер будет иметь собственный цифровой профиль, ко всем будут применяться одинаковые требования о внешнем виде и транспортном средстве.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что в России необходимо ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев электровелосипедов. Сейчас данные транспортные средства не подпадают ни под какие нормы закона, хотя их скорость может достигать 25 км/ч.