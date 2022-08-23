Стало известно, как изменились стандарты экстренной медпомощи в Москве Врач Навзади: в московских больницах начали применять принцип «врач — к пациенту»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больницах Москвы начали применять новые стандарты экстренной медицинской помощи, один из них — «врач — к пациенту», при котором больному не нужно самому передвигаться по стационару, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Фархад Навзади. По его словам, такой подход не только ускорил процесс диагностики, но и повысил удовлетворенность пациентов.

Институт Склифосовского всегда одним из первых тестирует новые возможности для улучшения экстренной помощи. Например, мы уже применяем принцип «врач — к пациенту», который улучшил, конечно же, общую работу стационара, ускорил процесс диагностики, повысил уровень удовлетворенности пациентов, — пояснил специалист.

Навзади отметил, что для улучшения качества лечения будут применяться и другие методы, например, распределение пациентов по функциональным зонам в зависимости от тяжести состояния («красная», «желтая» и «зеленая» зоны). Кроме того, вместе с медиками начнут работать социальные координаторы, которые помогут пациенту и родственникам с решением немедицинских проблем. Также будут открыты кабинеты психологической поддержки, чтобы обеспечить всем комфортное пребывание, подытожил врач.

Ранее стало известно, что в больницах Москвы начнут реализовывать пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. В исследовании примут участие Московская городская онкологическая больница № 62 и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова.