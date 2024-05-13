Стало известно, как бывший вице-премьер ушел от уголовного преследования «Коммерсант»: истек срок по делу бывшего вице-премьера России Уринсона

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Яков Уринсон

Басманный районный суд города Москвы прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера России Якова Уринсона, пишет «Коммерсант». По данным издания, на решение повлияло истечение срока давности. 79-летнего экс-чиновника подозревали в растрате финансов «Роснано».

Это основание не является реабилитирующим, поэтому у Якова Уринсона было право требовать судебного разбирательства, с тем чтобы отстоять свою невиновность, но он решил этого не делать, — уточнили авторы «Коммерсанта».

Расследование продолжалось на протяжении последних 10 лет, все это время Уринсон находился под подпиской о невыезде. Его адвокаты настаивали, что «деяния, запрещенные уголовным законом», совершены в 2009–2010 годах.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующую апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

Адвокат Иванова сообщил, что сумма взятки, за получение которой его подзащитному предъявлено обвинение, составляет около 1 млрд 125 млн рублей. Сумма указывается как стоимость выполненных работ и затраченных материалов.

Также Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.