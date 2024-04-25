Стало известно, как арестованные Иванов и Бородин проводили вместе время Директор фирмы Ворожбит: арестованные Иванов и Бородин ездили на рыбалку

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Директор одной из фирм арестованного Сергея Бородина Василий Ворожбит рассказал RT, что недавно его работодатель ездил на рыбалку с экс-замминистра МО России Тимуром Ивановым. По словам собеседника, это было общее хобби мужчин.

Конечно, для меня их [Бородина и Иванова] задержание — неожиданность. Лет десять назад я познакомился с Бородиным и его женой на даче. Года два назад он предложил мне работу — директором агрокомплекса «Русское село» [в Москве]. Бородин там учредитель. Работаю у него второй год, до этого мы были просто в дружеских отношениях, отдыхали вместе на даче, — рассказал собеседник.

Ворожбит добавил, что видел Бородина неделю назад. По словам мужчины, они обсудили рабочие моменты. Мужчина также сообщил, что его начальник находиться в разводе, у него есть сын, который учится в университете.

Ранее стало известно, что еще один фигурант по делу Тимура Иванова отправлен под стражу до 23 июня. Речь идет об Александре Фомине, который обвиняется по статье о даче взятки. По данным следствия, Фомин освободил Иванова от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с реконструкцией зданий. Также СМИ сообщили, что в 2021 году Фомина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду фигуранту уголовного дела вручал лично Иванов за строительство медцентров в период пандемии коронавируса.