«Mash»: стало известно имя гида пропавшей в Москве группы диггеров «Mash»: экскурсоводом погибших в Москве туристов мог оказаться Максим Филиппов

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Организатором прогулки по коллекторам Москвы, в результате которой погибли четыре человека, мог являться 31-летний диггер Константин Филиппов, сообщает Telegram-канал «Mash». По его данным, он перестал выходить на связь после трагедии, произошедшей 20 августа.

Авторы канала отмечают, что Филиппов занимался активными видами спорта, ходил в пешие походы, а также поднимался в горы. Перед исчезновением он отправил СМС-сообщение, в котором спрашивал, можно ли выйти из коллектора на Трубной улице. В настоящее время его местоположение неизвестно.

Как сообщалось ранее, утром в понедельник, 21 августа, сотрудники экстренных служб Москвы вытащили тело мужчины в районе Павелецкого вокзала. Он являлся членом туристической группы, отправившейся на экскурсию в городские коллекторы во время сильного дождя. Спасателям также удалось обнаружить тела 17-летнего юноши и 15-летней девушки.

Диггер Михаил Савкин ранее заявил, что у участников экскурсии не было шансов на выживание в коллекторе в условиях ливня. По его словам, коллекторы могут посещать лишь профессионалы, работающие там. Об экскурсиях же речи идти не может, так как посещение технических зон Москвы с такой целью запрещено, утверждает он.