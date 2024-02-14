Стало известно имя хозяина спаниеля, запертого в квартире в Томилино SHOT: хозяином запертого в Томилино спаниеля оказался ранее судимый бывший юрист

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Telegram-канал SHOT сообщает, что хозяином спаниеля, который оказался заперт один в квартире в Томилино, оказался 60-летний бывший юрист Игорь Лунёв. По данным канала, ранее он пьяным избивал своих родителей и был судим за угрозы убийством.

Как пишет SHOT, знакомые мужчины отзываются о нем как об умном и образованном человеке, однако его родители часто жаловались на него в правоохранительные органы. За спиной у него, по информации канала, два брака; с первой женой он прожил 20 лет, а в последние годы был одинок, завел себе питомца и стал выпивать.

По сведениям SHOT, студию в Томилино он купил недавно, въехал туда с собакой, много выпивал и часто ссорился с соседями. В связи с этим, как пишет канал, он недавно звонил риелтору и просил найти ему дом в Подмосковье. Но неделю назад он пропал и перестал выходить на связь.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в одной из квартир подмосковного Томилино несколько дней от голода воет собака. Она рассказала, что хозяин запер животное и ушел в загул.

По словам соседки, владелец собаки много пил, его никто не видел уже неделю. Предполагалось, что он мог умереть, однако данная информация не подтвердилась. Соседи вызвали полицейских, чтобы вскрыть дверь. В процессе ожидания они подкармливали запертую собаку, просовывая еду через щель в дверной проем. Ранее было опубликовано видео со спасением питомца.