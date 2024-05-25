Стало известно, где в Москве появятся летние бассейны под открытым небом В московском парке «Серебряный бор» появятся летние бассейны по решению Собянина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории московского парка «Серебряный бор» появятся две зоны отдыха с летними бассейнами под открытым небом, сообщила пресс-служба правительства столица и мэра города Сергея Собянина. Отмечается, что для посетителей парка оборудуют раздевалки и душевые кабинки.

В парке «Серебряный бор» оборудуют две зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Их наполнят очищенной водой комфортной для купания температуры, — говорится в заявлении.

Сообщается, что ими смогут воспользоваться как взрослые, так и дети — для них в каждой зоне будет оборудовано по два бассейна. Кроме того, для комфорта жителей и гостей столицы будет организована инфраструктура: раздевалки, душевые, зоны проката, бар с прохладительными напитками и мороженым. За безопасностью будут следить не только полицейские, но и спасатели. В общей сложности летом в Москве будут открыты более 20 пляжей с летними бассейнами и 130 площадок для отдыха у воды. Подчеркивается, что все подготовительные работы перед их открытием завершат к концу мая.