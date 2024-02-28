Стало известно, где в Москве перекроют дороги 29 февраля Часть центра Москвы перекроют 29 февраля до окончания послания Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дороги на нескольких улицах в центре Москвы перекроют в связи с посланием президента РФ Федеральному собранию 29 февраля, сообщили в столичном департаменте транспорта. Москвичам рекомендуют заранее планировать пути объезда.

С 05:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на улице Варварке от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкой от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной, на площади Васильевский Спуск, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Лубочного переулка, в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки, — сообщили в дептрансе.

Также с часу ночи запретят парковку на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент не планирует участвовать в каких-либо публичных мероприятиях до послания Федеральному собранию. По его словам, в настоящее время глава государства проводит напряженную работу по подготовке к посланию. В частности, он согласует позиции и вопросы, которые будут озвучены.