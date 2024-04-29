Стало известно, где работал 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» РИА Новости: 12-й фигурант дела о «Крокусе» и его брат работали на стройке

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Джумохон Курбонов

Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на стройке в Москве, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где оба проживали. По его словам, в общежитии, которое рассчитано на три тысячи человек, нельзя знать всех. Главная задача сотрудников — обеспечить мигрантам условия проживания.

Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. Есть подозрение, что он обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами. До ареста Курбонова привлекали к административной ответственности на сутки за мелкое хулиганство. По делу о теракте вместе с ним был арестован его брат Сухроб. Но пока неизвестно, считают ли его причастным к уголовному делу.

Россия никогда не угрожала странам НАТО, однако не может игнорировать собственную безопасность и суверенитет своих партнеров по региону, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину, отметил он. Шойгу пообещал, что все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание. Это лишь вопрос времени, подчеркнул министр.