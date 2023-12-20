Стало известно, до каких городов продлят МЦД Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят от столицы до Твери, Калуги и Тулы, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая 20 декабря с ежегодным отчетом о работе перед Мосгордумой. Планируется также строительство трех линий метро.

Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России, — отметил Собянин.

Мэр добавил, что также планируется возведение 40 новых станций метро. Кроме того, будет обновляться подвижной состав столичного транспорта.

Ранее Собянин подчеркивал, что новым стандартом городских вокзалов Москвы является быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта. Градоначальник отмечал, что с созданием и развитием Московского центрального кольца и МЦД такие вокзалы сменили пригородные платформы.

Вместе с тем в праздничные дни в столице закроют участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». Ограничение продлится с 3 по 8 января 2024 года из-за прокладки новой теплосети. Вдоль закрытого участка запустят компенсационные автобусы. В качестве альтернативы на время работ будут доступны маршруты через Большую кольцевую линию с пересадками на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки.