В Московском зоопарке появится птенец рыбного филина

Фото: Malcolm Schuyl/FLPA/BROKER.com/Global Look Press

Рыбный филин

В Московском зоопарке появится птенец рыбного филина, пишет MIR24.TV. По данным издания, филина привезут с острова Кунашир, где существует программа по разведению этих птиц.

В гнезде на острове Кунашир птенец редкого рыбного филина вылупился три недели назад, и сейчас он уже покрылся перьями. Отмечается, что птица уже окрепла, поэтому готова к переезду в Москву, где его поместят в Центр воспроизводства редких видов животных. В Центре филина ждет специальный оборудованный вольер, в котором он проведет карантин.

Рыбный филин относится к редкому виду птиц, и сейчас в мире насчитывается всего не более 200 особей. Программа по разведению рыбных филинов на островах Кунашир и Хоккайдо была разработана в 2018 году. Там была создана вольерная популяция, которая сохранит редкий подвид филинов, если вдруг возникнет природная катастрофа.

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