Стало известно, что спасло упавшего с 12-го этажа ребенка в Москве Хирург Умнов: выпавшего из окна 12-го этажа ребенка могла спасти трава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ребенок, выпавший из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре в Москве, мог выжить благодаря тому, что упал не на асфальт, а на смягчившую удар землю, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он обратил внимание, что мальчик ударился в первую очередь конечностями. Умнов предположил, что, хоть дошкольник с большой вероятностью и получит многочисленные переломы, этот фактор также позволил снизить риск травмирования внутренних органов.

Это удивительно, что выжил прям после падения. Возможно, ребенок упал не на асфальт, а на землю, что смягчило удар. Также малыш ударился о землю не спиной, головой и животом, а конечностями, что станет причиной переломов, но также снизило риск травмы внутренних органов, — заявил хирург.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о падении ребенка 2021 года рождения из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже, когда его мать находилась в другой комнате. Мальчика госпитализировали. По факту произошедшего была начата процессуальная проверка.

Также ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна квартиры. Мальчик выжил, его доставили в реанимацию с ушибом мозга и легких, переломом теменных костей и ребра, а также ссадинами на спине.