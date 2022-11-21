Стало известно, что сгоревший в Москве цветочный склад горел не первый раз «Известия»: сгоревший в Москве цветочный склад тушили три года назад

Фото: t.me/mchsmsk

Фото с места происшествия

«Известия» сообщают, что сгоревший на Комсомольской площади цветочный склад в Москве горел не первый раз. Три года назад, в ноябре 2019 года, на этом складе уже тушили пожар, пишет издание.

Тогда для тушения пожара привлекался пожарный поезд, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Площадь возгорания, которое произошло в этот раз, составила 2,5 тысячи квадратных метров, тушение огня осложнялось сложной планировкой здания и высокой пожарной нагрузкой.

Как сообщает издание, очаг возгорания, которое произошло в воскресенье, 20 ноября, находится за глухим забором, на десятки метров разлетаются куски пенопласта, которые падают на головы очевидцев и пожарных.

По адресу, где находится склад, расположены несколько организаций: магазин «Цветы от Мачелюка», цветочные компании Abelflo и Cosmos flowers, мебельная точка «ЛофтДизайн». Издание нашло рекламу одной из вышеуказанных цветочных компаний, на которой видно, что территория возле склада захламлена мусором, в том числе деревянными палетами.

Ранее стало известно, что в помещении сгоревшего цветочного склада на Комсомольской площади, где во время пожара погибли шесть человек, регулярно проводились вечеринки с генераторами дыма, алкоголем, цветомузыкой. Молодежные дискотеки чередовались с концертами академической музыки. Была ли такая вечеринка на складе, когда произошел пожар, неизвестно.