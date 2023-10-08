Под днищем брошенной в Люберцах Audi обнаружили взрывное устройство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозрительным предметом под днищем белой Audi A6 без номеров в Люберцах оказалось взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Baza. СВУ прямоугольной формы было закреплено под немецкой иномаркой со стороны водительской двери.

По сведениям канала, размеры взрывного устройства составляли 10 на 15 сантиметров.

Ранее в Люберцах эвакуировали фитнес-центр «Территория фитнеса», один многоэтажный дом, а жителей других ближайших к подозрительной Audi домов призвали не подходить к окнам. К улице 3-го Почтового отделения приехали полицейские, пожарные, саперы и кинологи. Территорию оцепили.

При разминировании автомобиля произошел хлопок. Сообщалось, что саперы извлекли неизвестный предмет из-под машины без номеров. Для проверки авто экстренные службы применили робота-сапера. В Сети появились кадры его работы. Позднее оцепление сняли, сотрудники служб покинули место инцидента.

Ранее адвокат из Москвы случайно обнаружила неизвестное устройство с моргающей лампой, прикрепленное к днищу ее автомобиля. Впоследствии выяснилось, что к ее машине был прикреплен GPS-трекер для отслеживания ее перемещений. Предполагается, что жучок установил бывший муж одной из клиенток юриста.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что предмет, похожий на взрывчатку, нашли под днищем автомобиля Toyota Land Сruiser в автосервисном центре на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Позднее выяснилось, что причиной паники в московском автосервисе стал пакет, прилипший к днищу автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов установили, что угрозы он не представляет.