Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за попытки срыва выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности в случае участия в несогласованных массовых мероприятиях 17 марта на участках, где будет проходить голосование на выборах президента России. В ведомстве также отметили, что в Сети были выявлены сообщения с призывом устроить незаконные акции с целью срыва избирательного процесса.

Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации, — указывается в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что попытки помешать народному волеизъявлению будут считаться нарушением 141-й статьи УК России. Наказание за это предусмотрено вплоть до уголовной ответственности.

Ранее в Санкт-Петербурге под административный арест попали 112 человек, 18 февраля принимавших участие в несогласованных массовых акциях. Всем им назначен срок заключения от 1 до 13 суток. Кроме того, двум нарушителям Московский суд назначил штрафы в размере 10 тысяч рублей.