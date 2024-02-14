Стало известно, что грозит пойманному с наркотиками звезде «Голос.Дети» Багатурия: пойманному с наркотиками звезде «Голоса» Борисову грозит до 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пойманному с наркотиками в Москве звезде шоу «Голос» 21-летнему Виктору Борисову грозит до 10 лет лишения свободы, пояснил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, по его словам, молодой человек может отделаться и условным сроком, если будет доказано отсутствие цели сбыта, а вес наркотика будет минимальным.

Если будет доказано отсутствие цели сбыта, а вес наркотика будет минимальный, Борисову грозит условный срок. При самом плохом сценарии его ожидает до 10 лет лишения свободы, — сказал адвокат.

О том, что участник проектов «Голос.Дети» и «Ты супер!» попался с запрещенными веществами, ранее сообщил Telegram-канал «112». Поздно ночью инспекторы ГИБДД остановили автомобиль-такси для проверки документов, где он был пассажиром. Как отмечается, молодой человек изрядно занервничал, что стало поводом для правоохранителей произвести досмотр. Найденное у певца вещество отправлено на экспертизу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с пакетиком мефедрона. По информации канала, актера остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно. Канал отмечает, что сам актер заявил, что пакетик с наркотиками подобрал случайно во время прогулки с собакой, так как думал, что это проделки догхантеров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.