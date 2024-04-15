Стало известно, чем пытались подорвать бывшего сотрудника СБУ в Москве Mash: экс-сотрудника СБУ Прозорова пытались убить безоболочечной взрывчаткой

Фото: СБУ

Под дно внедорожника Land Cruiser Prado, в котором подорвался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, было заложено взрывное устройство мощностью 100–150 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, оно было безоболочечного типа.

По данным Mash, взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Уголовное дело в связи со взрывом возбуждено по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении взрывчатки. Прозоров получил небольшую рану на ноге, ему оказали помощь на месте. Преступников ищут.

Ранее СМИ сообщали о взрыве внедорожника Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве. Уточнялось, что были повреждены еще два автомобиля — Infiniti и BMW, водитель госпитализирован с травмами. Предполагалось, что под иномаркой сработало взрывное устройство.

Позднее выяснилось, что владельцем автомобиля является бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он переехал в Россию несколько лет назад, а передавать секретные данные российским спецслужбам начал с 2014 года. Прозоров выразил уверенность, что за взрывом автомобиля стоят украинские спецслужбы.