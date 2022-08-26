Стали известны вопросы тестового онлайн-голосования в Москве На тестировании онлайн-голосования москвичи смогут выбрать, что улучшить в их районах

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В Москве 26 августа проведут тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщается в Telegram-канале Оперштаба по наблюдению за выборами в столице. Пробное голосование пройдет в рамках подготовки к выборам муниципальных депутатов, запланированных на 9-11 сентября. В ходе него жители столицы смогут выбрать, что улучшить в их районах.

Тест — это не просто репетиция выборов для их организаторов, но и возможность выразить мнение по важному для горожан вопросу, — говорится в сообщении.

Поучаствовать с тестировании могут совершеннолетние граждане, имеющие регистрацию в районах столицы, где пройдут выборы в сентябре. В частности, речь идет о большей части москвичей, проживающих вне Щукина и большей части ТиНАО. В Новой Москве тестирование системы и сами выборы пройдут только в Троицке.

Участники тест-голосования получат бюллетень с вопрос «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», далее им будет предложен 15 вариантов ответа. Результаты тестового голосования передадут в правительство Москвы для дальнейшей реализации.

Отметим, что время тестирования будет короче, чем у обычного голосования, — с 08:00 до 17:00. По словам разработчиков столичной системы ДЭГ, такой формат позволит создать более высокую нагрузку на систему и протестировать ее устойчивость и безопасность.

Пользователям, желающим принять участие в тестировании онлайн, потребуется полная учетная запись на mos.ru. Благодаря новинке ДЭГ этого года — электронному списку избирателей — подавать заявку на участие в тестировании заранее не требуется. На случай, если москвичи захотят высказать мнение бумажным бюллетенем, в каждом из 125 районов — участников голосования в фойе на первых этажах школ организованы избирательные участки. Голосовал ли пришедший на участок избиратель в режиме онлайн, проверят по тому же электронному списку избирателей.

Известно, что в сентябре в Москве состоятся муниципальные выборы в 125 из 146 муниципальных образований. В ходе них будут выбраны депутаты представительных органов местного самоуправления.

Отметим, что 11 сентября россияне также будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на эту дату назначены голосования в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно покинули свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.