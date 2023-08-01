Стали известны причины сильного пожара на предприятии в Подмосковье Пожар в Люберцах возник из-за проведения сварочных работ на производстве резиновых шин

Фото: t.me/mchs_official

Пожар в Люберцах начался в результате проведения сварочных работ на предприятия по изготовлению резиновых шин, сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области. По данным ведомства, детали инцидента устанавливаются.

В ангаре предприятия по производству резиновых шин, расположенном в Котельническом проезде при осуществлении сварочных работ произошло возгорание. В настоящий момент идёт тушение пожара. Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в подмосковных Люберцах вспыхнул сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 12:17. На место происшествия направили десять единиц техники и 39 специалистов. По информации МЧС, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

До этого на севере Москвы произошел пожар в бизнес-центре «Ямская-Сити». Возгорание наблюдалось на втором этаже, прибывшие на место спасатели провели эвакуацию людей из четырехэтажного здания. Несколько человек пострадали. Кроме того, в отделении женской консультации больницы № 2 имени А. К. Ерамишанцева на улице Плещеева произошло короткое замыкание. Открытого горения не возникло, пострадавших нет.