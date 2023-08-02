Стали известны подробности вооруженного нападения на поликлинику в Москве Свидетель нападения на поликлинику рассказал, как вооруженный мужчина ругался с доктором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина, которая была на приеме у врача в момент вооруженного нападения в поликлинике на улице Стромынка в Москве, рассказала детали инцидента, сообщил Telegram-канал SHOT. По ее словам, мужчина ворвался в кабинет с пистолетом, положил медсестру на пол и заставил ее залезть под стол.

В кабинет вошел вооруженный амбал формата два на два и загнал медсестру под стол, а я в этот момент очень быстро улизнула из кабинета, — рассказала женщина.

После этого он начал громко ругаться на доктора, а потом просто вышел и ушел. Приехавшему наряду полиции указали, в какую сторону направился дебошир, и вскоре сотрудники его задержали. Никто из пациентов и врачей не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал пистолетом в поликлинике на улице Стромынка. Инцидент произошел после ссоры злоумышленника с врачом. В МВД отметили, что мужчина не стрелял. По его словам, у задержанного изъят пневматический пистолет.

Ранее в Волгограде пьяный священник пытался убежать от полиции после того, как спровоцировал аварию на дороге. Мужчина угрожал сотрудникам правопорядка, что перейдет в ислам, если они его не отпустят. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Волгоград № 1», видно, что россиянин пытается убежать в то время, как полицейский держит его за наручники.