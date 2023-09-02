Стали известны подробности утечки пропана на заправке в Москве МЧС опровергло информацию об угрозе пожара из-за утечки пропана на АЗС в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сообщения об угрозе пожара из-за утечки пропана на газозаправочной станции на юго-западе Москвы не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее на АЗС произошла разгерметизация пропана.

Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности, — говорится в заявлении.

Недавно появились сообщения, что в Москве в районе Северное Бутово произошла крупная утечка легковоспламеняющегося газа, на одной из заправочных станций разгерметизировалась бочка с пропаном. Территория в районе АЗС была оцеплена, людей эвакуировали. Утечка пропана началась из-за выхода из строя наземного девятикубового резервуара, которых на АЗС несколько штук. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 30 человек погибли, еще 80 пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница. Сотрудники правоохранительных органов арестовали причастного к взрыву в городе.