Стали известны подробности убийства подростка в московском парке В Москве задержан подросток, подозреваемый в убийстве друга в парке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Каширском шоссе обнаружен труп 11-летнего подростка с 12 ножевыми ранениями, сообщает Telegram-канал «112». Тело находилось на дне колодца в лесопарковой зоне. Следователи допрашивают друга школьника, с которым они гуляли в парке.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, мальчики вошли в парк вместе, но вышел оттуда только один подросток. Его проверяют на причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В феврале в химкинской школе шестиклассница напала с ножом на сверстницу. Она отвела бывшую подругу в туалет и попросила ее отвернуться, после чего нанесла ей более сотни ударов ножом. Затем нападавшая вернулась в кабинет и заявила одноклассникам: «Я убила ее». Девочка осталась жива и продолжает реабилитацию после нападения.

Родители пострадавшей обратились в суд и потребовали от лицея, где произошел инцидент, 20 млн рублей. Цель иска к учебному учреждению — не наказать лицей, а изменить ситуацию в законодательстве, утверждает адвокат семейства. Пока школы никак контролируют поведение детей. Сумма компенсации рассчитана на двух родителей и пострадавшую: 10 миллионов рублей — девочке и по 5 миллионов отцу и матери.