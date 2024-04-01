Стали известны подробности убийства мужчины в парикмахерской на юге Москвы Москвич заявил, что скорая не хотела помогать истекающему кровью мигранту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убийство гражданина иностранного государства, который работал парикмахером, произошло на юге Москвы. В беседе с NEWS.ru сын одной из сотрудниц салона рассказал, что истекающего кровью мигранта обнаружила его мать. По его словам, она сразу вызвала скорую помощь, однако врачи не хотели помогать ему из-за национальности.

Моя мама пришла на работу и увидела следы крови. Пройдя по ним, она увидела раненого парикмахера, он сидел на коленях и хрипел, она сразу же вызвала скорую. Когда врачи приехали, то очень долго не хотели принимать нерусского мужчину, и он скончался, — рассказал москвич.

Другая жительница в свою очередь отметила, что около парикмахерской находится общежитие, где проживает большое количество мигрантов. По ее словам, нередко там возникают конфликты. В общежитии постоянно меняются мужчины, которые курят и пьют, поэтому жить там страшно, добавила женщина.

Как стало известно ранее, 17-летний юноша нанес несколько ударов ножом 35-летнему работнику парикмахерской. Полиции уже удалось задержать нападавшего.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что судимого участника ЧВК «Вагнер» задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании местной жительницы. По информации СМИ, его жертва пришла в поликлинику 26 марта, где у нее выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и травмы половых органов.