Стали известны подробности убийства мужчины на юго-востоке Москвы РЕН ТВ: заколовший ножом мужчину на юго-востоке Москвы мог сделать это из-за женщины

Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Мужчина, который заколол ножом давнего соперника в московском Люблино, мог сделать это из-за женщины. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, жена убитого мужчины Алла является бывшей возлюбленной преступника.

За два дня до убийства злоумышленник угрожал мужу Аллы. Мужчина даже написал заявление в полицию, в котором сообщил об угрозах в свой адрес. Кроме того, летом этого года мужчина уже набрасывался на нового мужа своей бывшей с ножом.

Ранее стало известно, что рядом с одним из жилых домов на улице Люблинской в Москве было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. После этого в прокуратуре сообщили, что личность преступника и его местонахождение установлены. В ведомстве отметили, что следственные действия находятся на контроле прокуратуры Москвы. На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора.

Накануне в столичном районе Южное Бутово был обнаружен труп 14-летней девочки. По данным СМИ, школьница могла покончить с собой, накануне она поссорилась с матерью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.