Стали известны подробности убийства младенца в Москве Убившая своего 10-месячного ребенка москвичка страдала от шизофрении

Фото: skmoscowgsu/t.me

В Москве на Онежской улице было обнаружено тело 10-месяного младенца, которого убила собственная мать. Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что женщина страдала от одной из форм шизофрении и состояла на учете у психиатра. После произошедшей трагедии ее госпитализировали, провести допрос пока не представляется возможным.

Москвичка госпитализирована. Об аресте на данный момент не может идти и речи. По словам специалистов, женщина сейчас находится в «реактиве». Как только подозреваемую выведут из него, врачи позволят провести первый допрос, — пояснил источник.

Собеседник издания отметил, что тело младенца обнаружил отец, когда вернулся домой с работы. Он нашел жену в неадекватном состоянии. Женщина также пыталась напасть на него с ножом, но мужчина сумел отбиться. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть ребенка от потери крови. На момент приезда правоохранителей женщина находилась в неадекватном состоянии, потребовалась бригада медиков из психиатрического отделения.

Супруг рассказал полицейским, что у его жены были проблемы с психикой, а зимой ее пришлось отправить на лечение. Опасное состояние снимали лекарствами, но после того, как у ребенка развилась интоксикация из-за кормления грудью, женщину вернули домой. Родственники считают, что причиной трагедии мог быть отказ от лекарств, которые москвичка принимала с перерывами.

О том, что в Москве ранее мать зарезала 10-месячного ребенка, стало известно накануне. В Следственном комитете сообщили, что на теле младенца обнаружили несколько ножевых ранений.