Стали известны подробности убийства бизнесмена в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убитый в центре Москвы бизнесмен из Армении Оганес Камарян сам пытался организовать убийство конкурента. Предприниматель в 2013 году хотел «заказать» некоего Мадояна в Армении, за что пообещал исполнителю дом в Испании и деньги $500 тыс., пишут «Известия».

На тот момент местная полиция предотвратила преступление, Камарян был объявлен в розыск. Telegram-канал «112» уточняет, что особняк в Испании Камарян обещал за убийство не просто своего конкурента, а соратника Деда Хасана — Рафика Мадояна. В Армении убитому на Комсомольском проспекте столицы предпринимателю грозило до 20 лет тюрьмы.

Telegram-канал BAZA отмечает, что в России Камарян владел небольшой фирмой, связанной с консалтингом, однако его основные, крупные активы были записаны на родных.

Ранее сообщалось, что 62-летнего бизнесмена из Армении застрелил киллер. Тот вместе с 22-летней девушкой вышел из ресторана, убийство произошло во дворе дома.