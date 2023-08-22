Стали известны подробности смертельной экскурсии по коллекторам Москвы Смертельная экскурсия по коллекторам началась в районе театра Дурова в Москве

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Следователи выяснили, что экскурсия по коллекторам, которая унесла жизни диггеров, началась в районе театра Дурова в Москве. Пока правоохранительные органы не установили точное число участников прогулки — по предварительным данным, их было восемь.

Сейчас поиск пропавших продолжается. Ранее спасатели обнаружили тела нескольких человек. По предварительным данным, последний может быть руководителем пиар-службы компании-организатора «Ланит».

Согласно маршруту, опубликованному Telegram-каналом Mash, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Группа перестала выходить на связь в районе метро «Трубная» спустя час после старта экскурсии. Гид Константин Филиппов сообщил коллеге, что начался дождь, после чего перестал отвечать на сообщения, говорилось в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки. Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В рамках возбужденного ранее уголовного дела был задержан глава компании — организатора похода по столичным коллекторам Александр Ким.