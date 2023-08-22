Следователи выяснили, что экскурсия по коллекторам, которая унесла жизни диггеров, началась в районе театра Дурова в Москве. Пока правоохранительные органы не установили точное число участников прогулки — по предварительным данным, их было восемь.

Сейчас поиск пропавших продолжается. Ранее спасатели обнаружили тела нескольких человек. По предварительным данным, последний может быть руководителем пиар-службы компании-организатора «Ланит».

Согласно маршруту, опубликованному Telegram-каналом Mash, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Группа перестала выходить на связь в районе метро «Трубная» спустя час после старта экскурсии. Гид Константин Филиппов сообщил коллеге, что начался дождь, после чего перестал отвечать на сообщения, говорилось в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки. Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В рамках возбужденного ранее уголовного дела был задержан глава компании — организатора похода по столичным коллекторам Александр Ким.

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве