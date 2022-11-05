Стали известны подробности с плачущими два дня детьми в квартире в Москве Тело мужчины найдено в квартире с плачущими детьми в Москве

Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото с места происшествия

Прокуратура Москвы сообщила подробности инцидента с плачущими детьми в квартире дома на улице Шоссейной в Москве. В квартире находились двое детей и их 31-летняя мать, на кухне — тело 27-летнего мужчины, который являлся мужем хозяйки, сообщает ведомство.

Всего у женщины четверо детей — 2009-го, 2011-го и двое 2021 года рождения. На момент появления полиции в квартире находились только двое детей. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения по данному факту, а также соблюдение прав и законных интересов детей, их дальнейшее жизнеустройство, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что соседи вызвали полицию после того, как два дня подряд слышали детский плач за дверями квартиры дома на улице Шоссейной. По предварительным данным, причиной смерти мужа хозяйки могла стать передозировка наркотиков.