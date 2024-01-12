Стали известны подробности родов косатки Наи в «Москвариуме» KP.RU: роды косатки Наи в «Москвариуме» длились двое суток

Фото: Пресс-служба Москвариума/АГН «Москва»

От первых схваток до рождения детеныша косатки в «Москвариуме» на ВДНХ прошло почти двое суток, пишет KP.RU. Косатке Нае пришлось колоть стимулирующие препараты, возле большого бассейна все время дежурила бригада ветеринаров, биологов и тренеров. По их словам, все испытывали тревогу, никто уже не верил, что Ная сможет родить в неволе.

Как уточняет издание, с кормлением у косатки также не сразу все получилось. Этот процесс в природе начинается в течение первых двух суток после родов. Косатки кормят детенышей «на плаву», но Ная первое время отдыхала и не двигалась с места, даже когда малышка тыкалась в морду и ласты. Через 40 часов косатка пришла в себя. Ная начала плавать и ее новорожденная дочка быстро включилась в процесс.

Ная попала в «Москвариум» девять лет назад. Она видела, как ведут себя взрослые особи, только в глубоком детстве. Из-за этого ветеринары переживали, что у косатки может не проснуться материнский инстинкт в неволе, но их опасения не оправдались.

Главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова сообщила о беременности косатки Наи в октябре. По ее словам, это первый в России случай естественного оплодотворения косатки в искусственных условиях.