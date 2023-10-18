Стали известны подробности расправы сына над матерью в Балашихе Убивший мать и покончивший с собой житель Балашихи три дня был в запое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, убивший в Балашихе мать, а после покончивший с собой, на протяжении трех суток злоупотреблял алкоголем, передает MK.RU. В результате на фоне этого у него случился делирий — он начал слышать голоса. В результате он убил мать и совершил суицид.

Перед самоубийством 41-летний мужчина оставил в квартире предсмертную записку. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что покончивший с собой в 2012 году отбывал срок по наркостатье.

Трагедия произошла поздно вечером 17 октября в одном из многоквартирных жилых домов в микрорайоне Лукино. Сначала полиция обнаружила труп мужчины, а после в квартире было найдено тело его 66-летней матери, забитой до смерти.

Ранее сообщалось, что житель Томской области убил родную мать, сестру и племянника из-за спора о наследстве. 53-летний мужчина застрелил их из автомата Калашникова. Инцидент произошел в населенном пункте Дзержинское Кировского района Томской области. В убийстве мужчина признался сам, позвонив в отделение полиции на следующий день после совершения преступления. Ему грозит пожизненное заключение.