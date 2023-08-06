Стали известны подробности неудавшейся атаки беспилотника на Москву Baza: обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку. По данным канала, инцидент произошел на Садовой улице в поселке Сельхозтехника. Минобороны РФ ранее подтвердило что в Подольском районе Московской области был уничтожен дрон. Пострадавших и разрушений нет.

Baza отмечает, что в результате взрыва в соседних домах выбило окна.

6 августа глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня.

Telegram-канал Mash до этого сообщал о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. В результате были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на посадку.

Судя по данным с официального сайта аэропорта, вылеты должны были возобновиться в 12:10. По данным Telegram-канал «Осторожно, Москва», все гейты на посадку были закрыты, прилетающие самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Ожидающим посадки каждые 15 минут объявляли о закрытом воздушном пространстве.