Стали известны подробности поисковой операции в «Крокусе» Воробьев: для разбора завалов в «Крокусе» задействован 100-тонный кран

Фото: МЧС РФ

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Спасатели продолжают разбор завалов в «Крокус Сити Холле», на место ЧП направлен 100-тонный кран, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. По его словам, в ночь на 24 марта специалисты открыли технический проем на западной стороне центра, сейчас ведется разбор основных конструкций сцены.

Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны «Крокуса», это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов, — отметил Воробьев.

Также губернатор уточнил, что на вскрытие пола сцены потребуется около двух часов, далее будет сооружена специальная насыпь из песка, чтобы кран смог проехать к эпицентру спасательной операции. Воробьев добавил, что на эти действия в общей сложности уйдет около шести часов.

Ранее пресс-служба МЧС опубликовала видео ночных работ по разбору завалов в «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, за ночь специалисты разобрали и вынесли более 250 кубометров разрушенных конструкций, в операции задействованы спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Кроме того, на месте ЧП также работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.