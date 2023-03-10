Стали известны подробности отравления детей в московской школе Антисептик в кулер в московской школе налил ученик младших классов

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Ученики московской школы отравились антисептиком, потому что один из младшеклассников залил антибактериальное средство в кулер, рассказал источник NEWS.ru. По его словам, изначально все спокойно пили воду, не замечая привкуса антисептика.

Известно, что ученик младших классов залил в кулер с водой антисептик. Никто про это не знал, и все спокойно пили оттуда воду, только потом всем начало становиться плохо. Скорая приезжала в школу, — сообщил источник.

Другой собеседник NEWS.ru уточнил, что 10 учеников отвезли в больницу с отравлением. Школьника, который отравил воду, вычислили.

Инцидент произошел в школе «Покровский квартал», которая находится в центре столицы. На месте происшествия работают медики и полицейские.

В другой московской школе сегодня подрались двое десятиклассников. Подростков разнимали учителя и ученики школы. Один из участников драки в итоге оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. Его готовят к операции.

Отец потерпевшего рассказал, что нападавший в числе других подростков на протяжении нескольких лет травил школьников. Кроме того, рассказал мужчина, дети даже угрожали его жене и звонили ей ночью.