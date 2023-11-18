Стали известны подробности освобождения киллера Саши Солдата Криминалист Игнатов: киллер Саша Солдат вышел из колонии тайно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киллер Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, освободился из колонии строгого режима в Монино тайно, чтобы избежать внимания общественности и журналистов, сообщил «Звезде» бывший оперативный сотрудник МВД и криминалист Михаил Игнатов. Экс-полицейский, имевший дело с убийцей в 1990-х, охарактеризовал его как начитанного и образованного человека.

Игнатов отметил, что Пустовалов, за которым числятся 22 заказных убийства, никогда не хотел общаться с прессой и избегал расспросов по поводу своей деятельности. По его словам, убийца является образованным человеком, окончившим Российскую академию музыки имени Гнесиных и хорошо играющим на фортепиано.

Это не то что тупой бык, которому сказали: пойди убей, он пошел и убил, как Терминатор, — заявил Игнатов, объясняя сложную личность преступника.

Ранее Игнатов рассказал, что семьи убитых не станут мстить Александру Пустовалову. Эксперт отметил, что желавшие поквитаться с освободившимся 18 ноября Пустоваловым «либо в могиле, либо получили пожизненное». Собеседник добавил, что родственники жертв Солдата «живут размеренной жизнью».

Напомним, киллер Александр Пустовалов освободился из колонии строгого режима в Монино. За ним числятся 22 заказных убийства, за которые суд приговорил его к лишению свободы на 24 года. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе и в исправительной колонии Тверской области.