Стали известны подробности остановки движения поездов на Филевской линии На Филевской линии метро случился сбой из-за попавшего под поезд москвича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной остановки движения поездов на Филевской линии Московского метрополитена стал житель столицы, который спрыгнул на пути на станции «Багратионовская» и пошел в тоннель, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там мужчина попал под поезд, информация о его состоянии уточняется. По данному факту проводится проверка.

На станции метро «Багратионовская» пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Филевской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. Интервалы движения поездов были временно увеличены. Движение транспорта между «Киевской» и «Кунцевской» при этом было остановлено.

Также сообщалось, что двумя днями ранее на фиолетовой линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях. По данным столичного департамента транспорта, сбой произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Спустя 11 минут ведомство объявило, что движение вводится в график.