Стали известны подробности ограбления у банка в центре Москве Baza: напавшие на курьеров банка грабители оставили больше 40 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что злоумышленники, ограбившие курьеров у отделения банка на улице Пресненский Вал в центре Москвы, не заметили в машине своих жертв 40 млн рублей и потеряли по дороге еще 3 млн. По данным канала, всего нападавших было трое, полиция продолжает их разыскивать.

Как пишет Baza, курьеры рассказали полицейским, что получили деньги от неизвестного в холле башни «Федерация» столичного делового центра «Москва-Сити», по их словам, средства принадлежали предпринимателю из Подмосковья, курьеры пояснили, что трое злоумышленников подъехали к ним на сером автомобиле марки Mercedes, брызнули в них из баллончика со слезоточивым газом, после чего открыли стрельбу из травматического оружия, забрав мешок с деньгами, преступники скрылись с места происшествия.

По данным канала, полицейские, осматривая автомобиль курьеров, обнаружили в нем блистер «Лирики» — противоэпилептического лекарства с содержанием прегабалина. Препарат отпускается по рецепту и в высоких дозировках используется как наркотическое средство.

Ранее столичная прокуратура опубликовала видео ограбления в центре Москвы на Пресненском Валу около банка. На кадрах злоумышленники на Mercedes подъезжают к мужчинам, делают несколько выстрелов в их сторону, забирают сумки с деньгами и уезжают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о разбойном нападении.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.