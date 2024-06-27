Стали известны подробности о состоянии подозреваемого в убийстве скейтера Подозреваемого в убийстве скейтера в Москве перевели из реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Андрея Демина, которого подозревают в убийстве скейтера Константина Балишанского, перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мужчина находится в сознании, уточнил он.

Пациент переведен в отделение нейрохирургии и находится в ясном сознании, — сказал собеседник.

У подозреваемого парализована левая сторона тела и по-прежнему стоит трахеостома. Приспособление позволяет мужчине свободно дышать.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково застрелили 34-летнего Балишанского. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

По информации Mash, убийцей мог оказаться некий Андрей Демин. Канал утверждает, что подозреваемому 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. В Сети распространилось видео момента задержания подозреваемого. На кадрах можно заметить, что мужчина лежит на земле в окружении правоохранителей и тяжело дышит.