Стали известны подробности о напавшем на девочку в Москве мигранте SHOT: напавший на шестилетнюю девочку в Москве неделю пил алкоголь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в Москве и грозился свернуть ей шею, в течение недели употреблял спиртные напитки, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина начал пить алкоголь в новогоднюю ночь.

Как сообщает канал, 43-летнего фигуранта госпитализировали 1 января, когда он потерял сознание на улице из-за похмелья. Его доставили в больницу, но вскоре отпустили. Затем мужчина продолжил отмечать Новый год в течение недели, а после напал на ребенка. По информации SHOT, после инцидента его доставили в психиатрическую больницу.

О нападении уроженца Киргизии на ребенка в магазине в Москве стало известно 9 января. Он выпил водки прямо на кассе, а затем набросился на ранее незнакомую девочку и стал ее душить. Отец сумел отбить ребенка, нападавшего задержали. Позднее столичный СК сообщил, что задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. При этом Telegram-канал SHOT утверждал, что в отношении мигранта возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Челябинской области правоохранители задержали трех иностранцев, которых подозревают в нападении на участников СВО. По данным СК, инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда группа людей в состоянии алкогольного опьянения напала на двух человек, ранее демобилизованных с передовой. Один из пострадавших получил удар дубинкой.