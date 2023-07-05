Стали известны подробности налета дронов на Москву Атаковавшие Москву дроны летели в Кубинку и аэропорт Внуково

Фото: МО РФ

Четыре из пяти беспилотников, атаковавших Новую Москву и ближнее Подмосковье, были поражены экипажем самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С1», сообщает «Коммерсант». Еще один дрон был сбит с курса средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным издания, беспилотники были ночью отправлены с территории Украины, а к утру должны были достичь объектов, в том числе аэропорта Внуково и Кубинки, где базируется 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 (теракт) УК.

4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку дронов на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили удары беспилотников в Московской области и в Новой Москве. Собянин отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что мощность взрыва беспилотника в военной части в подмосковной Кубинке 4 июля составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.